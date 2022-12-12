Пиротехники погибли на Донетчине во время разминирования — ГСЧС

Трое пиротехников погибли 12 декабря во время проведения работ по разминированию в городе Константиновка Краматорского района Донецкой области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Отмечается, что произошла детонация взрывоопасного предмета.



«Произошла детонация взрывоопасного предмета, в результате чего погибли начальник отделения пиротехнических работ АСО СН Евгений Сагайда 1998 г.р., начальник отделения подводного разминирования АСО СН Главного управления Александр Кулинич 2000 г.р., старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ АСО СН Главного управления Максим Лызя 1979 г.р.», – сказано в сообщении.



Еще двое пиротехников ранены. Врачи борются за их жизни.