Піротехніки загинули на Донеччині під час розмінування — ДСНС

Троє піротехніків загинули 12 грудня під час проведення робіт із розмінування у місті Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.



Наголошується, що відбулася детонація вибухонебезпечного предмета.



«Відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, внаслідок чого загинули начальник відділення піротехнічних робіт АСО СН Євген Сагайда 1998 р.н., начальник відділення підводного розмінування АСО СН Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н., старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АСВ СН Головного управління Максим Лизя 1979 р.н.», — сказано у повідомленні.



Ще двох піротехніків поранено. Лікарі борються за їхнє життя.