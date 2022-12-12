Стратегічно важливий міст впав у Мелітополі — Федоров

Стратегічно важливий міст, яким окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку через Запорізьку область, впав у Мелітополі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.



«Це один із стратегічно важливих мостів після втоми Кримського мосту», — зазначив Федоров.



Цей міст з'єднував Мелітополь із селом Костянтинівка.



Федоров також розповів, що увечері, 12 грудня, жителі Токмака, Михайлівки та передмістя Мелітополя повідомляли про вибухи.



«Чекаємо на підтвердження від Генштабу», — написав він у Telegram.