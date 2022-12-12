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Стратегічно важливий міст впав у Мелітополі — Федоров

12 грудня 2022, 21:41

Стратегічно важливий міст впав у Мелітополі — Федоров

Стратегічно важливий міст, яким окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку через Запорізьку область, впав у Мелітополі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Це один із стратегічно важливих мостів після втоми Кримського мосту», — зазначив Федоров.

Цей міст з'єднував Мелітополь із селом Костянтинівка.

Федоров також розповів, що увечері, 12 грудня, жителі Токмака, Михайлівки та передмістя Мелітополя повідомляли про вибухи.

«Чекаємо на підтвердження від Генштабу», — написав він у Telegram.

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