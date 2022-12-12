Центр Донецка снова подвергся обстрелу

Центр захваченного Россией Донецка вечером, 12 декабря, снова попал под обстрел. Очевидцы в соцсетях сообщают, что на улице 50 лет СССР было прямое попадание в дом с возгоранием, а возле автостанции «Крытый рынок» повреждены торговые киоски.



Прилеты зафиксированы также на бульваре Шевченко. Там образовалась большая воронка возле подъезда, повреждено остекление и балконы.



Количество жертв среди гражданских лиц 12 декабря в результате обстрелов захваченной группировкой «ДНР» территории Донецкой области увеличилось до 10 человек. Об этом сообщила так называемая «СЦКК ДНР». Отмечается, что 5 человек погибли и 5 ранены. Информация продолжает поступать.



Отметим, что предыдущий обстрел в районе «Крытого рынка» был 9 декабря.