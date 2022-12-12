Центр Донецька знову зазнав обстрілу

Центр захопленого Росією Донецька увечері, 12 грудня, знову потрапив під обстріл. Очевидці у соцмережах повідомляють, що на вулиці 50 років СРСР було пряме потрапляння до будинку із загорянням, а біля автостанції «Критий ринок» пошкоджено торгові кіоски.



Прильоти зафіксовано також на бульварі Шевченка. Там утворилася велика вирва біля під'їзду, пошкоджено скління та балкони.



Кількість жертв серед цивільних осіб 12 грудня внаслідок обстрілу захопленої угрупованням «ДНР» території Донецької області збільшилася до 10 осіб. Про це повідомила так звана «СЦКК ДНР». Зазначається, що 5 людей загинуло та 5 поранено. Інформація продовжує надходити.



Зазначимо, що попередній обстріл у районі «Критого ринку» був 9 грудня.