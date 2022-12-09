Обстрел центра Донецка произошел в пятницу вечером. Фото: соцсети

Центр захваченного Россией Донецка сегодня вечером попал под обстрел. Очевидцы в соцсетях сообщают о «прилетах» в районе Крытого рынка и бизнес-центра «Центавр плаза».

После обстрела начались пожары. В частности, горят газопровод и автомобили на бульваре Школьном.

Также очевидцы сообщают о прямом попадании в крышу одного из жилых домов по бульвару Шевченко. Поблизости горят автомобили.

Также произошло попадание снаряда в крышу жилого дома на пересечении бульвара Шевченко и улицы 50-летия СССР.

На проспекте Ватутина был полностью уничтожен частный дом.

Под обстрел также попал Крытый рынок. Разрушены несколько торговых павильонов

По всей видимости, этот район был обстрелян из реактивных систем залпового огня «Град».



Район Крытого рынка в пердыдущий раз был обстрелян 6 декабря.



Сегодня днем центр Донецка попал под обстрел из РСЗО в районе студгородка.



Представители украинской власти отрицают, что ВСУ обстреливают жилые кварталы Донецка.