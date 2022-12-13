Украинцы смогут бесплатно обменять 50 млн ламп накаливания на энергосберегающие

В Украине населению заменят 50 миллионов устаревших ламп накаливания на новые — светодиодные энергосберегающие. Об этом сообщает Минэкономики.



В ближайшее время введут программу бесплатного обмена для населения: устаревшие лампы накаливания можно будет обменять. Всего планируется произвести замену 50 миллионов ламп, что должно существенно сократить нагрузку на энергосистему.



«Такой простой способ может помочь нам потреблять на 7-10% меньше электроэнергии в момент пиковой нагрузки», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.



Как сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия профинансирует закупку около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины.



«Когда 50 миллионов таких лампочек будут доставлены с нашими партнерами, это сэкономит 1 ГВт (электроэнергии) — годовой объем производства блока атомной электростанции!», — подчеркнула она.

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