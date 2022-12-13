Українці зможуть безплатно обміняти 50 млн ламп розжарювання на енергоощадні

В Україні населенню замінять 50 мільйонів застарілих ламп розжарювання на нові світлодіодні енергоощадні. Про це повідомляє Мінекономіки.



Найближчим часом запровадять програму безплатного обміну для населення: застарілі лампи розжарювання можна буде обміняти. Загалом планується зробити заміну 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на енергосистему.



«Такий простий спосіб може допомогти нам споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження», — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.



Як повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Єврокомісія профінансує закупівлю близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.



«Коли 50 мільйонів таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт (електроенергії) — річний обсяг виробництва блоку атомної електростанції!», — наголосила вона.

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