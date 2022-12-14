Какую гумпомощь получают украинцы от международных организаций

С начала войны 13,5 миллионов украинцев получили гуманитарную помощь от международных организаций. Об этом сообщает Минреинтеграции.



В информации, опубликованной Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, говорится, что:

2,4 миллиона человек — обеспечены убежищем и предметами первой необходимости;

630 тысяч человек — получили одежду, отопительные приборы и другие товары, необходимые для подготовки к зиме;

6,9 миллиона граждан — получили воду и предметы гигиены;

8,9 миллиона — продукты;

8,9 миллиона — медицинские услуги;

4,3 миллиона — денежную помощь.

В Минреинтеграции уточнили, что наиболее активно к поддержке украинцев присоединились UNHCR, UNICEF, IOM, WFP, OCHA, Международный комитет Красного Креста, Общество Красного Креста Украины.



В частности, от IOM и ОККУ жителям деоккупированных территорий предоставляется кэш-помощь. По последним данным, ее получили уже более 61 тысячи граждан.



Ряд международных организаций также наладили поставки на деоккупированную территорию гумпомощи, пищевых продуктов, воды, лекарств и др.