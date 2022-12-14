Какую гумпомощь получают украинцы от международных организаций

С начала войны 13,5 миллионов украинцев получили гуманитарную помощь от международных организаций. Об этом сообщает Минреинтеграции.
В информации, опубликованной Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, говорится, что:
В Минреинтеграции уточнили, что наиболее активно к поддержке украинцев присоединились UNHCR, UNICEF, IOM, WFP, OCHA, Международный комитет Красного Креста, Общество Красного Креста Украины.
В частности, от IOM и ОККУ жителям деоккупированных территорий предоставляется кэш-помощь. По последним данным, ее получили уже более 61 тысячи граждан.
Ряд международных организаций также наладили поставки на деоккупированную территорию гумпомощи, пищевых продуктов, воды, лекарств и др.