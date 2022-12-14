Яку гумдопомогу отримують українці від міжнародних організацій

З початку війни 13,5 мільйона українців отримали гуманітарну допомогу від міжнародних організацій. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
В інформації, опублікованій Управлінням ООН з координації гуманітарних питань, йдеться, що:
У Мінреінтеграції уточнили, що найбільш активно до підтримки українців приєдналися UNHCR UNICEF, IOM, WFP, OCHA, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Товариство Червоного Хреста України.
Зокрема, від IOM та ТЧХУ мешканцям деокупованих територій надається кеш-допомога. За останніми даними, її отримали вже понад 61 тисяча громадян. Низка міжнародних організацій також налагодили постачання на деокуповану територію гумдопомоги, харчових продуктів, води, ліків тощо.