Яку гумдопомогу отримують українці від міжнародних організацій

З початку війни 13,5 мільйона українців отримали гуманітарну допомогу від міжнародних організацій. Про це повідомляє Мінреінтеграції.



В інформації, опублікованій Управлінням ООН з координації гуманітарних питань, йдеться, що:

2,4 мільйона осіб — забезпечені притулком та предметами першої необхідності;

630 тисяч осіб — отримали одяг, опалювальні прилади та інші товари, необхідні для підготовки до зими;

6,9 мільйона громадян — отримали воду та предмети гігієни;

8,9 мільйона — продукти;

8,9 мільйона — медичні послуги;

4,3 мільйона — грошову допомогу.

У Мінреінтеграції уточнили, що найбільш активно до підтримки українців приєдналися UNHCR UNICEF, IOM, WFP, OCHA, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Товариство Червоного Хреста України.



Зокрема, від IOM та ТЧХУ мешканцям деокупованих територій надається кеш-допомога. За останніми даними, її отримали вже понад 61 тисяча громадян. Низка міжнародних організацій також налагодили постачання на деокуповану територію гумдопомоги, харчових продуктів, води, ліків тощо.