В США прооперировали защитника Мариуполя морпеха Дианова

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

Морпеху Михаилу Дианову 13 декабря успешно прооперировали правое плечо в Сент-Луисе (США). Он получил пулевое ранение в марте, защищая Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Шахтер».



«После реабилитации правая рука Михаила будет полноценно функционировать. В ближайшие дни Дианов вернется в Украину», — говорится в сообщении.



Отмечается, что клуб организовал и покрыл все расходы по лечению военного в Соединенных Штатах.



Защитник «Азовстали», боец 36-й бригады морской пехоты Михаил Дианов попал в российский плен с раненой рукой. В плену он пробыл с мая по 21 сентября.



За это время раненая рука не срослась, в ней не хватало 4 сантиметров кости. Военный нуждается в восстановлении.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»