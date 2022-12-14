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У США прооперували захисника Маріуполя морпіха Діанова

14 грудня 2022, 14:06

У США прооперували захисника Маріуполя морпіха Діанова

Фото: прес-служба ФК «Шахтар» Фото: прес-служба ФК «Шахтар»

Морпіху Михайлу Діанову 13 грудня успішно прооперували праве плече у Сент-Луїсі (США). Він отримав кульове поранення у березні, захищаючи Маріуполь. Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу "Шахтар".

«Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями Діанов повернеться до України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що клуб організував та покрив усі витрати на лікування військового у Сполучених Штатах.

Захисник «Азовсталі», боєць 36-ї бригади морської піхоти Михайло Діанов потрапив до російського полону з пораненою рукою. У полоні він пробув із травня до 21 вересня.

За цей час поранена рука не зросла, в ній не вистачало 4 сантиметрів кістки. Військовий потребує відновлення.

Фото: прес-служба ФК «Шахтар»

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