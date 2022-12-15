Херсон полностью обесточен, обстрел продолжается

Херсон полностью обесточен из-за обстрелов со стороны российских войск. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.



«Продолжаются сильные обстрелы объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города. При первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети», — проинформировал Янушевич.



Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки 86 обстреляли территорию Херсонской области, погибли три человека, еще 13 получили ранения. Сегодня днем российские силы нанесли удар по Херсону, погибли люди.