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Херсон повністю знеструмлений, обстріл триває

15 грудня 2022, 13:33

Херсон повністю знеструмлений, обстріл триває

Херсон повністю знеструмлений через обстріли з боку російських військ. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Продовжуються сильні обстріли об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста. За першої нагоди енергетики почнуть відновлювати електромережі», — поінформував Янушевич.

Нагадаємо, російські окупанти минулої доби 86 разів обстріляли територію Херсонської області, загинули троє людей, ще 13 отримали поранення. Сьогодні вдень російські сили завдали удару по Херсону, загинули люди.

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