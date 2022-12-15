Херсон повністю знеструмлений, обстріл триває

Херсон повністю знеструмлений через обстріли з боку російських військ. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Продовжуються сильні обстріли об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста. За першої нагоди енергетики почнуть відновлювати електромережі», — поінформував Янушевич.



Нагадаємо, російські окупанти минулої доби 86 разів обстріляли територію Херсонської області, загинули троє людей, ще 13 отримали поранення. Сьогодні вдень російські сили завдали удару по Херсону, загинули люди.