За сутки в Херсонской области в ходе обстрелов погибли три человека, 13 ранены

Российские оккупанты за прошедшие сутки 86 обстреляли территорию Херсонской области, погибли три человека, еще 13 получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.



«Российские оккупанты 86 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области враг атаковал из артиллерии, РСЗО, танков, минометов и БПЛА», - написал Янушевич.



По его словам, под массированным обстрелом в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.



«Захватчики попали в судостроительный завод, образовательное учреждение, склады, помещения газеты, школу, магазин, здание Херсонской ОГА, частные и многоквартирные дома», - подчеркнул глава ОВА.