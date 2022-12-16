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Наемник ЧВК Вагнера рассказал о преследованиях и угрозах после того как он дезертировал

16 декабря 2022, 00:39

Наемник ЧВК Вагнера рассказал о преследованиях и угрозах после того как он дезертировал

Наемник частной военной компании Вагнера Андрей Медведев, который покинул позиции и вернулся в РФ, утверждает, что стал объектом преследований. Мужчина записал видеообращение к военно-политическому руководству РФ, в котором обращается за защитой и просит провести расследование в рядах ЧВК.

Медведев говорит, что ЧВК в одностороннем порядке продлила контракт с ним до 6, а затем до 8 месяцев, несмотря на то, что изначально он должен был там служить 4 месяца. Мужчина рассказал, что, будучи командиром отделения, он находился под Бахмутом.

Он самовольно уехал в Россию после того, как в рядах ЧВК начали происходить «странные вещи» — «тупые приказы, которые отдавало командование — идти на танки с автоматами, а также избиения, оскорбления».

«Я о многом сожалею что согласился туда поехать. Что сделал — то сделал», — говорит Медведев.

При этом он утверждает, что не совершал преступлений, а его тем временем разыскивают «гласно и негласно», угрожают ему, а также задержали других членов ЧВК, которые воевали вместе с ним.

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