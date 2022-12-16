Найманець ПВК Вагнера розповів про переслідування та погрози після того, як він дезертував

Найманець приватної військової компанії Вагнера Андрій Медведєв, який залишив позиції та повернувся до РФ, стверджує, що став об'єктом переслідувань. Чоловік записав відеозвернення до військово-політичного керівництва РФ, в якому звертається за захистом та просить провести розслідування у лавах ПВК.



Медведєв каже, що ПВК в односторонньому порядку продовжила контракт із ним до 6, а потім до 8 місяців, незважаючи на те, що спочатку він мав там служити 4 місяці. Чоловік розповів, що, будучи командиром відділення, він був під Бахмутом.



Він самовільно виїхав до Росії після того, як у лавах ПВК почали відбуватися «дивні речі» – «тупі накази, які віддавало командування — йти на танки з автоматами, а також побиття, образи».



«Я багато про що жалкую що погодився туди поїхати. Що зробив — те зробив», — каже Медведєв.



При цьому він стверджує, що не чинив злочинів, а його тим часом розшукують «гласно та негласно», загрожують йому, а також затримали інших членів ПВК, які воювали разом із ним.