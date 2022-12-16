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РФ запустила ракеты по Украине: Есть попадания в объекты энергетики

Обновлено
16 декабря 2022, 08:44

РФ запустила ракеты по Украине: Есть попадания в объекты энергетики

Российские войска запустили по Украине ракеты. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Ожидаем около 60 штук. На севере уже над территорией Украины часть. Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум», — отметил Ким.

В Telegram очевидцы пишут о пролетах ракет и работе ПВО: в Киевской области, Харьковской области. Позже взрывы были слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях.

Сообщается также о повторном запуске ракет типа «Калибр» с акватории Черного моря.

Руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что есть «прилеты» по энергетической инфраструктуре в нескольких областях.

В Харьковской области удары нанесены по критической инфраструктуре, сообщили в ОВА.

В Полтавской области, по данным ОВА, работает ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе столицы.

«Все службы выехали на место. Оставайтесь в укрытиях!», — подчеркнул он.



Сообщается о еще двух ракетных залпах.

В Харькове остановилось метро. Облэнерго пишет, что город полностью обесточен.

Кличко проинформировал о еще одном взрыве — в Днепровском районе Киева.

В Офисе президента сообщили, что в Кривом Роге ракета попала в жилой дом, под завалами могут быть люди.

Полтава и область обесточены. Винница слышит взрывы.

Мэр Киева также отметил, что взрыв прозвучал в Голосеевском районе.

По Запорожью нанесено около 12 ракетных ударов, заявил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

В Кременчуге в Полтавской области пропали свет и отопление. Взрывы прогремели в Тернопольской области.

«Укрзализныця» сообщает, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры обесточен ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях.

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