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В четырех областях обесточена железная дорога — «Укрзализница»

16 декабря 2022, 09:48

В четырех областях обесточена железная дорога — «Укрзализница»

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен. Об этом сообщают в «Укрзализница».

«В настоящее время пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами», - рассказали в компании, и призвали пассажиров сохранять спокойствие.

Сообщается также, что посадка и высадка ведется через подземные переходы.

Сегодня, 16 декабря, утром российские войска запустили по Украине ракеты.

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