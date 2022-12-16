Из-за повреждений энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен. Об этом сообщают в «Укрзализница».

«В настоящее время пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами», - рассказали в компании, и призвали пассажиров сохранять спокойствие.

Сообщается также, что посадка и высадка ведется через подземные переходы.

Сегодня, 16 декабря, утром российские войска запустили по Украине ракеты.