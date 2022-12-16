У чотирьох областях знеструмлено залізницю — «Укрзалізниця»

Через пошкодження енергетичної інфраструктури ряд залізничних ділянок у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлено. Про це повідомляють в «Укрзалізниці».

«Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами», - розповіли у компанії, і закликали пасажирів зберігати спокій.

Повідомляється також, що посадка та висадка ведеться через підземні переходи.

Сьогодні, 16 грудня, вранці російські війська запустили по Україні ракети.