Под обстрел в Херсоне попала многоэтажка, есть погибший и пострадавшие

Утром 16 декабря российские военные в очередной раз обстреляли жилые массивы в Херсоне. Погиб один человек. Об этом сообщает областная прокуратура.



«В результате обстрела произошло возгорание нескольких квартир в многоэтажном доме. После преодоления огня в одной из квартир обнаружен погибший. Еще трем жителям оказывалась медицинская помощь из-за отравления продуктами горения, травм и ожогов разной степени», — отметили в прокуратуре.

По данным главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, за минувшие сутки российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО и минометов.



«Враг атаковал жилые кварталы Херсона. Попали в объект критической инфраструктуры, жилые дома, маршрутный транспорт, пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов четыре человека погибли, девять жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести», — сообщил он.