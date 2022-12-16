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Под обстрел в Херсоне попала многоэтажка, есть погибший и пострадавшие

16 декабря 2022, 12:27

Под обстрел в Херсоне попала многоэтажка, есть погибший и пострадавшие

Утром 16 декабря российские военные в очередной раз обстреляли жилые массивы в Херсоне. Погиб один человек. Об этом сообщает областная прокуратура.

«В результате обстрела произошло возгорание нескольких квартир в многоэтажном доме. После преодоления огня в одной из квартир обнаружен погибший. Еще трем жителям оказывалась медицинская помощь из-за отравления продуктами горения, травм и ожогов разной степени», — отметили в прокуратуре.

По данным главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, за минувшие сутки российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО и минометов.

«Враг атаковал жилые кварталы Херсона. Попали в объект критической инфраструктуры, жилые дома, маршрутный транспорт, пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов четыре человека погибли, девять жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести», — сообщил он.

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