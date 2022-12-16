Під обстріл у Херсоні потрапила багатоповерхівка, є загиблий та постраждалі

Вранці 16 грудня російські військові вкотре обстріляли житлові масиви у Херсоні. Загинула одна людина. Про це повідомляє обласна прокуратура.



«Через обстріл сталося займання кількох квартир у багатоповерховому будинку. Після поборення вогню в одній із квартир виявлено загиблого. Ще трьом жителям надавалася медична допомога через отруєння продуктами горіння, травм та опіків різного ступеня», — зазначили у прокуратурі.

За даними очільника Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, минулої доби російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів.



«Ворог атакував житлові квартали Херсона. Влучили в об'єкт критичної інфраструктури, житлові будинки, маршрутний транспорт, пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги. Минулої доби через російські обстріли чотири людини загинули, дев'ять жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», — повідомив він.