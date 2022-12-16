Двоє загиблих та вісім постраждалих: У Кривому Розі триває розбір завалів будинку

Кривий Ріг. Фото: ОВА

Кількість постраждалих від ракетного удару у Кривому Розі зросла. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



За його словами, загинули двоє людей.



«Вісім — поранено. Усі в лікарні. Серед постраждалих троє маленьких дітей: трирічні хлопчик та дівчинка й семирічна дівчинка. Рятувальники продовжують розбирати завали понівеченого російською ракетою будинку. Там можуть бути ще люди», — уточнив Резніченко.



Фото з місця події публікує ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, російські війська вранці запустили по Україні ракети. У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок, повідомлялося про двох загиблих та п'ятьох поранених.