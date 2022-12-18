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В центре Донецка обстреляли район «Донбасс Арены» второй раз за день

18 декабря 2022, 15:37

В центре Донецка обстреляли район «Донбасс Арены» второй раз за день

Последствия обстрела в Донецке. Фото: соцсети Последствия обстрела в Донецке. Фото: соцсети

В подконтрольном России Донецке район возле стадиона «Донбасс Арена» попал под обстрел второй раз за день.

По информации очевидцев, которую озвучил глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин, посыпалось остекление на «Донбасс Арене». Прилеты возле РСК «Олимпийский», Дворец молодежи «Юность», выставочного центра, краеведческого музея, на улице Набережной и проспекте Мира. Есть возгорания.

В частности, известно о пожаре после обстрела на проспекте Германа Титова, там горит паркинг.

Сегодня утром район возле стадиона «Донбасс Арена» уже был обстрелян.

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