У центрі Донецька обстріляли район «Донбас Арени» вдруге за день

Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: соцмережі

У підконтрольному Росії Донецьку район біля стадіону «Донбас Арена» потрапив під обстріл вдруге за день.



За інформацією очевидців, яку озвучив голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін, посипалося скління на «Донбас Арені». Прильоти біля РСК «Олімпійський», Палацу молоді «Юність», виставкового центру, краєзнавчого музею на вулиці Набережній та проспекті Миру. Почалися пожежі.

Зокрема відомо про пожежу після обстрілу на проспекті Германа Титова, там горить паркінг.

Сьогодні вранці район біля стадіону «Донбас Арена» вже був обстріляний.