Двое жителей Харьковской области подорвались на российской мине

Двое мужчин подорвались на мине и погибли в селе Долгенькое Харьковской области. Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.



«По данным следствия, в с. Довгенькое на Изюмщине двое местных жителей пошли за скотом, который потерялся. Однако в тот день они не вернулись. Родственники искали их по селу и не нашли. После этого они обратились в полицию», — сказано в сообщении.



Отмечается, что мужчин искали с помощью дрона. 18 декабря их нашли мертвыми. Они подорвались на мине, оставленной оккупантами.



Прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).