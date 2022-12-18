Двоє мешканців Харківської області підірвалися на російській міні

Двоє чоловіків підірвалися на міні та загинули у селі Довгеньке Харківської області. Про це повідомив Офіс генпрокурора у Telegram.



«За даними слідства, у с. Довге на Ізюмщині двоє місцевих жителів пішли за худобою, яка загубилася. Однак того дня вони не повернулися. Родичі шукали їх селом і не знайшли. Після цього вони звернулися до поліції», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що чоловіків шукали за допомогою дрона. 18 грудня їх знайшли мертвими. Вони підірвалися на міні, яку залишили окупанти.



Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).