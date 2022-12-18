Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Двоє мешканців Харківської області підірвалися на російській міні

18 грудня 2022, 15:43

Двоє мешканців Харківської області підірвалися на російській міні

Двоє чоловіків підірвалися на міні та загинули у селі Довгеньке Харківської області. Про це повідомив Офіс генпрокурора у Telegram.

«За даними слідства, у с. Довге на Ізюмщині двоє місцевих жителів пішли за худобою, яка загубилася. Однак того дня вони не повернулися. Родичі шукали їх селом і не знайшли. Після цього вони звернулися до поліції», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіків шукали за допомогою дрона. 18 грудня їх знайшли мертвими. Вони підірвалися на міні, яку залишили окупанти.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Ще за темою

Місця
Харківська область
Організації
Прокуратура
Події
Війна Загибель

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:37
У центрі Донецька обстріляли район «Донбас Арени» вдруге за день
14:26
Окупанти тримають населення як «живий щит» — Федоров
10:51
Центр Донецька зазнав обстрілу, пошкоджено «Донбас Арену»
23:33
Головні події в окупації 17 грудня
21:46
Гайдай розповів, які населені пункти окупанти майже знищили
15:49
Окупанти тримають в СІЗО в Сімферополі десятки українців, повідомляють правозахисники
14:17
«ЛНР»: Щастя потрапило під обстріл, троє загиблих, п'ятеро поранених
12:58
РосЗМІ: Губарєва перебуває на волі, вона працюватиме в РФ
11:48
На ЗАЕС окупанти будують купол над сховищем ядерних відходів
09:48
«ДНР» та «ЛНР» заявили про обстріли: 13 загиблих, 25 поранених
08:20
Район «Білого лебедя», проспекту Миру: У Донецьку — руйнування та постраждалі від обстрілів
23:00
Головні події в окупації 16 грудня
17:46
В окупованому Сєвєродонецьку залишається близько 7-8 тисяч мешканців – голова міськадміністрації
16:49
Донецьк знову під обстрілом: Є «прильоти», загоряння та постраждалі
14:48
У Залізному Порту — «приліт» у готель, де мешкали окупанти
Всі новини
17:08
Окупантів Маріуполя у Санкт-Петербурзі назвали вбивцями
16:02
Окупанти укріплюють вулиці Мелітополя
15:43
Двоє мешканців Харківської області підірвалися на російській міні
15:37
У центрі Донецька обстріляли район «Донбас Арени» вдруге за день
14:54
Лікарня на Харківщині постраждала від російського обстрілу
14:26
Окупанти тримають населення як «живий щит» — Федоров
13:32
Серія вибухів пролунала у російському Білгороді
12:52
Чому Путін відмінив свої великі виступи ►
12:23
Підпільники допомогли ЗСУ знищити штаб окупантів у Щасті
11:56
Папа Римський назвав війну в Україні глобальною і не бачить її завершення
10:51
Центр Донецька зазнав обстрілу, пошкоджено «Донбас Арену»
10:26
Поранених окупантів позбавлено необхідної медичної допомоги в Луганську
09:54
ЗСУ ліквідували близько 600 окупантів за добу
09:30
«ДНР» заявила про поранення 2 цивільних внаслідок обстрілу
08:58
Житель Донецької області загинув внаслідок російських обстрілів
Всі новини
ВІДЕО
У центрі Донецька обстріляли район «Донбас Арени» вдруге за день
18 грудня, 15:37
Серія вибухів пролунала у російському Білгороді
18 грудня, 13:32
Чому Путін відмінив свої великі виступи ►
18 грудня, 12:52

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама