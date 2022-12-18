Оккупанты укрепляют улицы Мелитополя

Российские военные уже второй день укрепляют бетонными блоками улицы в городе Мелитополь, готовясь к уличным боям. Об этом сообщил мэра Мелитополя Иван Федоров в Telegram.



«Оккупанты, к чему готовитесь?», — задал вопрос Федоров в своем сообщении.



Он рассказал, что уже второй день в самом центре оккупированного Мелитополя, российские военные расставляют «зубы дракона». Федоров отметил, что россияне «в лучших традициях» расставляют оборонные блоки ближе к местным жителям — посреди центральных улиц и жилых кварталов города.



«Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах "жареного", что уже готовятся к уличным боям», — предположил мэр.



Он подчеркнул, что опыт других деоккупированных городов Украины должен подсказать российским военным, что бетонные «лего» им не помогут. Скорее, помешают самим оккупантам бежать с украинской земли.