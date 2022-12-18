Окупанти укріплюють вулиці Мелітополя

Російські військові вже другий день укріплюють бетонними блоками вулиці у місті Мелітополь, готуючись до вуличних боїв. Про це повідомив мера Мелітополя Іван Федоров у Telegram.



«Окупанти, до чого готуєтеся?», — запитав Федоров у своєму повідомленні.



Він розповів, що вже другий день у самому центрі окупованого Мелітополя, російські військові розставляють «зуби дракона». Федоров зазначив, що росіяни «у найкращих традиціях» розставляють оборонні блоки ближче до місцевих жителів — посеред центральних вулиць та житлових кварталів міста.



«Напевно, за останній тиждень окупанти настільки відчули запах "смаженого", що вже готуються до вуличних боїв», — припустив мер.



Він наголосив, що досвід інших деокупованих міст України має підказати російським військовим, що бетонні «лего» їм не допоможуть. Швидше завадять самим окупантам тікати з української землі.