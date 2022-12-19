Пригожин требует приравнять «вагнеровцев» к военнослужащим

Руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к председателю комитета Госдумы РФ по обороне Андрею Картаполову с инициативой приравнять наемников к военнослужащим РФ. Он предлагает присвоить им статус ветерана боевых действий.



Ранее российские СМИ писали, что 13 декабря в Санкт-Петербурге по соседству с воинским участком был открыт новый — на 32 могилы и названный «Аллея Доблести». В ЧВК заявили, что одного из боевиков отказались хоронить, ссылаясь на то, что закон не позволяет его хоронить на участке для военнослужащих.



«Полагаю, что эту чудовищную несправедливость [речь об отказе Смольного в захоронении "музыканта" на "Аллее Славы" в Петербурге] можно устранить только путем принятия закона, который уравняет в правах бойцов ЧВК "Вагнер"…», — говорится в письме Пригожина.



Он считает, что боевики «должны иметь право на льготы и выплаты».