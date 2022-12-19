Пригожин пропонує надати російським найманцям статус військовослужбовців

Керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин. Він пропонує надати їм статус ветерана бойових дій.



Раніше російські ЗМІ писали, що 13 грудня в Санкт-Петербурзі по сусідству з військовою ділянкою було відкрито нову — на 32 могили та названу «Алею Доблесті». У ПВК заявили, що одного з бойовиків відмовилися ховати, посилаючись на те, що закон не дозволяє його ховати на ділянці військовослужбовців.



«Вважаю, що цю жахливу несправедливість [мова про відмову Смольного у похованні "музиканта" на "Алеї Слави" в Петербурзі] можна усунути лише шляхом ухвалення закону, який зрівнює у правах бійців ПВК "Вагнер"...», — йдеться у листі Пригожина.



Він вважає, що бойовики «мають мати право на пільги та виплати».