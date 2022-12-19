Командование ВСУ: Работа идет согласно плану, никаких волн мобилизации не предвидится

Работа по мобилизации идет согласно плану, никаких новых волн не предвидится. Об этом на брифинге заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.



«Касательно волны мобилизации – уже с 24.02 этого года идет мобилизация, оглашенная указом президента Украины. И даже с самого начала никаких волн не было. Да, действительно на первом этапе было призвано больше людей, потом темпы постоянно снижались, и сейчас они на намного низшем уровне, чем в начале. Число граждан, которых мы призываем в результате мобилизации, зависят от обстановки, которая складывается на фронте», - сказал он.



Горбач отметил, что все показатели по количеству личного состава являются плановыми, они просчитываются Генштабом.



По его словам, факт проведения в РФ мобилизация, в результате которой было призвано до 200-300 тысяч человек, уже учтен.