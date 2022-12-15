Мобилизация в Украине идет по плану, доукомплектовываются части ВСУ — Генштаб

Мобилизация в Украине проводится по плану, идет постепенное доукомплектование украинского войска. Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.



Он отметил, что внезапности в этом процессе, как в РФ, не будет.



Кроме того Громов напомнил, что в Украине мобилизация началась в начале полномасштабного вторжения РФ, продолжается и сегодня доукомплектованием как существующих, так и новосозданных частей ВСУ.



«У нас не было такого, как противник отмобилизовал 300 тысяч. Мы доукомплектовываем воинские части, формируем новые воинские части. Мы делаем все по плану. Сумбурности в действиях руководства страны, руководства ВСУ нет», - рассказали в Генштабе ВСУ.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что вся стратегия оккупантов ясна, а Украина продолжит выходить на границы 1991 года.