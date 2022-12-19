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Залужний пропонує посилити відповідальність військових за дезертирство

19 грудня 2022, 21:15

Залужний пропонує посилити відповідальність військових за дезертирство

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що треба посилити відповідальність військовослужбовців за дезертирство. Він просить президента України Володимира Зеленського підписати відповідний законопроект, ухвалений Верховною Радою.

«Я змушений порушити досить складну тему – посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою чи відмова діяти зброєю, непокора та невиконання бойових наказів. Я підтримую відповідні зміни у законодавстві, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко відображає позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань», – написав Залужний у Telegram.

Він зазначив, що несправедливо, коли «відмовників» штрафують або карають із випробуванням, у той час як порожні ділянки фронту «змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них».

«Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями за дуже дорогу ціну. Так не має бути», – наголосив головнокомандувач.

За його словами, вирішувати цю проблему можна і більш м'яким способом, але у мирний час, а «в умовах війни потрібні швидкі дієві рішення».

Він додав, що командири також несуть повну юридичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність.

При цьому він визнав наявність проблем, які призводять до самовільного залишення позицій та заявив, що працює над їх усуненням, зазначивши, що підтвердженням цього є проведені успішні операції зі звільнення українських територій.

«Чи нормально, що ми дискутуємо на такі чутливі теми публічно? Так, ми у демократичній державі. Але рівно доти, доки це не шкодить нам вигравати війну. Тому я закликаю всіх поставити крапку у цій дискусії. І разом наближати Перемогу», – резюмував Залужний.

Верховна Рада на засіданні 13 грудня 270 голосами підтримала законопроект №8271 про посилення відповідальності за військові злочини, а також за невідкладне його підписання та направлення президенту України. Того ж дня його було підписано спікером парламенту Русланом Стефанчуком і направлено на підпис главі держави.

Законопроект, зокрема, виключає можливість звільнення військовослужбовців від покарання або призначення їм більш м'якого покарання, ніж передбачено чинним Кримінальним кодексом України (непідкорення; невиконання наказу; загроза чи насильство щодо начальника; самовільне залишення місця несення служби; дезертирство, самовільне залишення поля відмова діяти зброєю).

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