Кремль уверяет, что Путин был в зоне «спецоперации». На самом деле это штаб в Ростове

Президент РФ Владимир Путин побывал в Украине, в зоне так называемой «спецоперации», и общался там с командующими войск. Эту информацию «Российской газете» подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Ранее сообщение о Путине в зоне «СВО» написал в своем Telegram депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.



«Если он (Гурулев) имеет в виду штаб, где он (Путин) был в пятницу, то да», — ответил Песков.



Обновлено. Издание «Агентство» пришло к выводу, что Путин посетил штаб войск Южного военного округа (ЮВО), который находится в Ростове-на-Дону.



В частности, большой круглый стол из штаба ЮВО и интерьеры комнаты, в которой он находится, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба родов войск. Тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в «зоне проведения спецоперации».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин посетил объединенный штаб родов войск, встретился с командующими и, как подчеркивается, провел с военными весь день.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский посетил Бахмут. Там он наградил военнослужащих. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил позвать Зеленского на переговоры.