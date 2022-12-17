СМИ: Путин показал, что будет лично руководить войной против Украины

Президент РФ Владимир Путин посетил объединенный штаб родов войск, встретился с командующими и, как подчеркивается, провел с военными весь день. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Как отмечают СМИ, это первый случай за почти десять месяцев войны против Украины, когда президент РФ публично демонстрирует столь глубокое вовлечение в военные дела. Из кадров, обнародованных Кремлем, следует, что на совещаниях с участием президента присутствовали также министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба Валерий Герасимов и руководитель «спецоперации» Сергей Суровикин.



Это первое известное посещение Путиным объединенного штаба войск с начала войны. До этого президент России заслушивал отчеты министра обороны и отдавал приказы, которые не касались конкретных операций. Например, практически сразу после вторжения Путин приказал Шойгу и Герасимову привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, а во время встречи с Шойгу летом назвал нецелесообразным штурм «Азовстали».



Обнародованные Кремлем кадры также можно рассматривать как опровержение слухов об отставке Герасимова.



Также отмечается, что Путин продемонстрировал свое большое вовлечение в военные действия в Украине на фоне появления информации о готовящемся новом наступлении российских войск.



Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный считает: Россия может предпринять повторную попытку наступления в феврале, «в лучшем случае в марте, в худшем — в конце января».



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