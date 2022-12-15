США планируют передать Украине комплекты для «умных бомб» - Washington Post

Администрация Байдена планирует поставить Украине современное электронное оборудование, которое преобразует неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.



Комплекты такого оборудования (Joint Direct Attack Munition, JDAM) включают в себя устройства глобального позиционирования для повышения точности и могут крепиться к различным видам оружия, в том числе наземного базирования, отмечает газета.



Издание пишет, что «пока не ясно, одобрил ли президент Байден или кто-либо из его главных советников по национальной безопасности предлагаемую передачу JDAM Украине». Источники издания также не располагают информацией о том, как Украина сможет их использовать.



«Поставка JDAM ознаменовала бы еще один важный шаг Вашингтона по оказанию помощи Украине», - отмечает The Washington Post.



Во вторник высокопоставленные официальные лица США сообщили газете, что Пентагон также готовится предоставить Украине систему ПВО Patriot.