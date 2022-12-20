США передадуть Україні системи ППО Patriot — CNN

Системи ППО Patriot і «розумні» комплекти JDAM увійдуть до наступного пакета військової допомоги США Україні. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.



Зазначається, що про постачання буде оголошено вже цього тижня. Про кількість комплектів, призначених Україні, не повідомляють.



Очікується, що Patriot дадуть змогу ефективно перехоплювати балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники. Комплекти JDAM дадуть змогу переобладнати некеровані боєприпаси на високоточні.



Раніше видання The Washington Post повідомило, що адміністрація Байдена планує поставити Україні сучасне електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на «розумні бомби». Також зазначалося, що Пентагон готується надати Україні систему ППО Patriot.



Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що можливі постачання Україні американських ракетних комплексів Patriot стануть важливим моментом у війні.



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