Зеленский рассказал, зачем отправился в США

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Соединенные Штаты Америки. Об этом он сообщил в Twitter.



«Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч», — отметил Зеленский.

Ранее о визите Зеленского писали американские СМИ.



Напомним, шеф-редактор канала украинского иновещания FreeДом Алексей Мацука сообщил, что Зеленский отправится в Вашингтон с флагом, который он получил от военных во время посещения Бахмута во вторник.