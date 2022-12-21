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Зеленский рассказал, зачем отправился в США

21 декабря 2022, 08:34

Зеленский рассказал, зачем отправился в США

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Соединенные Штаты Америки. Об этом он сообщил в Twitter.

«Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч», — отметил Зеленский.

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Ранее о визите Зеленского писали американские СМИ.

Напомним, шеф-редактор канала украинского иновещания FreeДом Алексей Мацука сообщил, что Зеленский отправится в Вашингтон с флагом, который он получил от военных во время посещения Бахмута во вторник.

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