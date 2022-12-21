Зеленський розповів, навіщо вирушив до США

Президент України Володимир Зеленський вирушив із візитом до Сполучених Штатів Америки. Про це він повідомив у Twitter.



«Вирушив до США для зміцнення стійкості та обороноздатності України. Зокрема, з президентом Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей», — зазначив Зеленський.

Раніше про візит Зеленського писали американські ЗМІ.



Нагадаємо, шеф-редактор каналу українського іномовлення FreeДом Олексій Мацука повідомив, що Зеленський вирушить до Вашингтона з прапором, який він отримав від військових під час відвідування Бахмута у вівторок.