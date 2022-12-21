Несколько районов Донецка попали под обстрел

Киевский, Ворошиловский и Калининский районы Донецка попали под обстрел вечером 21 декабря. Об этом сообщают оккупационные власти‎.



Группировка «ДНР» сообщает о прилетах на проспекте Титова, возле торгового центра «Донецк Сити», отеля «Шахтер плазы», а также возле стадиона «Олимпийский».



На улице Артема зафиксировано попадание в крышу многоэтажки, повреждение остекления в домах и обрыв троллейбусных линий. На проспекте Титова снаряд попал на территорию предприятия «‎Вода Донбасса».



Информация о раненых и пострадавших дополняется.

21 декабря Петровском районе оккупированного Донецка ранена мирная жительница, еще одна женщина ранена в Горловке.