Декілька районів Донецька потрапили під обстріл

Київський, Ворошиловський та Калінінський райони Донецька потрапили під обстріл увечері 21 грудня. Про це повідомляє окупаційна влада.



Угруповання «ДНР» повідомляє про прильоти на проспекті Титова, біля торгового центру «Донецьк Сіті», готелю «Шахтар плази», а також біля стадіону «Олімпійський». скління у будинках та обрив тролейбусних ліній.



На проспекті Титова снаряд потрапив на територію підприємства «Вода Донбасу». Інформація про поранених і постраждалих доповнюється.

21 грудня Петрівському районі окупованого Донецька поранено мирну мешканку, ще одну жінку поранено у Горлівці.