«ДНР» заявила о двоих погибших и десяти раненых из-за обстрелов

За прошедшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли двое гражданских. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Как уверяют в «СЦКК», двое людей погибли в Ленинском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили десять гражданских лиц в Петровском, Киевском и Ленинском районах Донецка, Калининском районе Горловки, Александровке и Владимировке.



При этом известно, что два человека погибли в ресторане «Шеш-Беш», один из них — охранник «премьер-министра ДНР» Виталий Хоценко. Сам Хоценко ранен.



Напомним, в Ленинском районе захваченного Донецка обстрелян ресторан «Шеш-Беш», в котором праздновал день рождения бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В целом сообщается о двоих погибших и семи раненых.