«ДНР» заявила про двох загиблих і десятьох поранених через обстріли

Минулої доби на підконтрольній угрупованню «ДНР» території загинули двоє цивільних. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».



Як запевняють у «СЦКК», двоє людей загинули в Ленінському районі Донецька. Поранення різного ступеня тяжкості дістали десять цивільних осіб у Петровському, Київському та Ленінському районах Донецька, Калінінському районі Горлівки, Олександрівці та Володимирівці.



При цьому відомо, що двоє людей загинули в ресторані «Шеш-Беш», один з них — охоронець «прем'єр-міністра ДНР» Віталія Хоценка. Сам Хоценко поранений.



Нагадаємо, у Ленінському районі захопленого Донецька обстріляно ресторан «Шеш-Беш», в якому святкував день народження колишній очільник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін. Загалом повідомляють про двох загиблих і сімох поранених.