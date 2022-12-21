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В ресторане Донецка ранены экс-глава «Роскосмоса» Рогозин и «премьер ДНР»

Обновлено
21 декабря 2022, 23:46

В ресторане Донецка ранены экс-глава «Роскосмоса» Рогозин и «премьер ДНР»

Ресторан «Шеш-Беш» в Донецке после обстрела. Скриншот Ресторан «Шеш-Беш» в Донецке после обстрела. Скриншот

В Ленинском районе захваченного Донецка обстрелян ресторан «Шеш-Беш», в котором праздновал День рождение бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщают российские СМИ.

«Премьер-министр ДНР» Виталий Хоценко, который был приглашен в качестве гостя, ранен, его охранник погиб.

Хоценко получил ранение левой части спины, отмечает телеграм-канал «Mash на Донбассе». Он отказался от госпитализации после оказания первой помощи. Кроме Хоценко, ранены еще шестеро человек, включая официанта ресторана, музыканта и мангальщика. Двое человек — погибли.

Позже стало известно, что среди раненых и сам Рогозин. Он был госпитализирован, сообщил ТАСС его помощник.

По информации «Базы», Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Сам экс-глава «Роскосмоса» утверждает, что был ранен в спину, а осколок снаряда прошел «в сантиметре от позвоночника». «Жить буду», — добавил он.

Обстрел Ленинского района Донецка произошел вечером 21 декабря. 

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