Втрати російських військ перевищили 100 тисяч осіб — Генштаб ЗСУ

Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 100 тисяч осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

близько 100400 осіб (зокрема 660 за минулу добу);

танків — 3003 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин — 5981 (+2);

артилерійських систем — 1978 (+6);

РСЗО — 413 (+1);

засобів ППО — 212 (+0);

літаків — 283 (+1);

вертольотів — 267 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1693 (+5);

крилатих ракет — 653 (+0);

кораблів / катерів — 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 4615 (+7);

спеціальної техніки / спецобладнання — 178 (+0).