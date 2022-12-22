Втрати російських військ перевищили 100 тисяч осіб — Генштаб ЗСУ

Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 100 тисяч осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- близько 100400 осіб (зокрема 660 за минулу добу);
- танків — 3003 (+1) одиниць;
- бойових броньованих машин — 5981 (+2);
- артилерійських систем — 1978 (+6);
- РСЗО — 413 (+1);
- засобів ППО — 212 (+0);
- літаків — 283 (+1);
- вертольотів — 267 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1693 (+5);
- крилатих ракет — 653 (+0);
- кораблів / катерів — 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4615 (+7);
- спеціальної техніки / спецобладнання — 178 (+0).