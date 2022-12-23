Молдова упростила въезд для украинцев

Национальная комиссия Молдовы по чрезвычайному положению упростила правила въезда в страну для украинцев. Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.



Отмечается, что упрощение коснется процедуры въезда для украинцев, которые теперь смогут въехать в Молдову через молдавско-румынскую границу и Кишиневский аэропорт на основании ID-карты, внутреннего паспорта, а также других документов, удостоверяющих личность.



Указанное решение Нацкомиссии дополняет решение о порядке въезда украинских граждан, принятое 24 февраля, которое позволяло украинцам, въезжающим в Молдову с территории Украины, попасть в страну по упрощенной процедуре.



Уточняется, что на основании тех же документов украинцы также смогут выехать из Молдовы в Украину.