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Молдова упростила въезд для украинцев

23 декабря 2022, 18:53

Молдова упростила въезд для украинцев

Национальная комиссия Молдовы по чрезвычайному положению упростила правила въезда в страну для украинцев. Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

Отмечается, что упрощение коснется процедуры въезда для украинцев, которые теперь смогут въехать в Молдову через молдавско-румынскую границу и Кишиневский аэропорт на основании ID-карты, внутреннего паспорта, а также других документов, удостоверяющих личность.

Указанное решение Нацкомиссии дополняет решение о порядке въезда украинских граждан, принятое 24 февраля, которое позволяло украинцам, въезжающим в Молдову с территории Украины, попасть в страну по упрощенной процедуре.

Уточняется, что на основании тех же документов украинцы также смогут выехать из Молдовы в Украину.

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