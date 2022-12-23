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Молдова спростила в'їзд для українців

23 грудня 2022, 18:56

Молдова спростила в'їзд для українців

Національна комісія Молдови з надзвичайного стану спростила правила в'їзду до країни для українців. Про це повідомляє видання Newsmaker.

Зазначається, що спрощення стосуватиметься процедури в'їзду для українців, які тепер зможуть в'їхати до Молдови через молдовсько-румунський кордон та Кишинівський аеропорт на підставі ID-картки, внутрішнього паспорта, а також інших документів, що засвідчують особу.

Зазначене рішення Нацкомісії доповнює рішення про порядок в'їзду українських громадян, ухвалене 24 лютого, яке дозволяло українцям, які в'їжджають до Молдови з території України, потрапити до країни за спрощеною процедурою.

Уточнюється, що на підставі тих самих документів, українці також зможуть виїхати з Молдови до України.

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