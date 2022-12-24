На Донетчине оккупанты вели обстрелы на четырех направлениях

Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области этой ночью российские силы вели обстрелы на разных участках фронта от Угледара до Лимана. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Волновахском направлении в течение суток периодически под артобстрелы попадал Угледар.



На Донецком направлении зафиксированы многочисленные обстрелы Марьинской громады, особенно — Марьинки.



На Горловском направлении поврежден один дом в Торецке. Также были обстрелы возле Раздоловки, Яковлевки и Бахмутского Соледарской громады.



На Лисичанском направлении разрушены два дома: в Торском Лиманской громады и в Переездном Звановской громады.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя, пять человек ранены.



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