Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На Донеччині окупанти вели обстріли на чотирьох напрямках

24 грудня 2022, 11:21

На Донеччині окупанти вели обстріли на чотирьох напрямках

Донецька область. Фото: ОВА Донецька область. Фото: ОВА

На Донеччині цієї ночі російські сили вели обстріли на різних ділянках фронту від Вугледара до Лиману. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку протягом доби періодично під артобстріли потрапляв Вугледар.

На Донецькому напрямку зафіксовано численні обстріли Мар'їнської громади, особливо — Мар'їнки.

На Горлівському напрямку пошкоджено один будинок у Торецьку. Також були обстріли біля Роздолівки, Яковлівки та Бахмутського Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку зруйновано два будинки: у Торському Лиманської громади та в Переїзному Званівської громади.

Читайте також:

24 удари по Донеччині завдала армія РФ, є загиблі

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло двоє мирних жителів, п'ятеро людей поранено.

Дивіться також:


Ще за темою

Інше
Війна
Місця
Донецька область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:49
«ЛНР» заявила про загибель двох цивільних у Кремінній
12:15
У Донецьку під обстріл потрапив Київський район, багато руйнувань
08:51
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці поранено чотирьох людей, зокрема дитину
00:19
Шестеро людей постраждали в ДТП на Луганщині
00:09
Дитина та жінка постраждали під час обстрілу у Донецьку
22:46
Головні події в окупації 23 грудня
21:20
У центрі Донецька – нові руйнування після обстрілу
20:36
Обстріл знеструмив частину Донецька
20:33
Пушилін тимчасово заборонив вивезення металобрухту з окупованої Донеччини
19:53
«ДНР»: У Горлівці під час обстрілу поранено жінку
17:52
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
14:25
Окупанти за допомогою брезенту «відремонтували» будинок у Маріуполі — Андрющенко
14:16
З окупованої території Запоріжжя у РФ на «новорічні свята» вивезли 200 дітей
12:47
У Токмаку згорів штаб окупантів
12:05
РФ призначила «прокурорів» на окуповані українські території
Всі новини
13:19
У передмісті Запоріжжя ракети окупантів зруйнували гімназію
13:14
Центр Херсона під обстрілом, кількість загиблих зростає
12:49
«ЛНР» заявила про загибель двох цивільних у Кремінній
12:15
У Донецьку під обстріл потрапив Київський район, багато руйнувань
11:21
На Донеччині окупанти вели обстріли на чотирьох напрямках
10:42
24 удари по Донеччині завдала армія РФ, є загиблі
10:14
На Херсонщині «прильоти» у школу, лікарню, будинки: П'ятеро людей загинули, 17 — поранені
09:49
На Дніпропетровщині під обстріл потрапили три громади
09:25
Залп може сягати 20 ракет: РФ вивела «Калібри» в Чорне море
08:51
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці поранено чотирьох людей, зокрема дитину
08:21
У Донецькій області загинуло двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення
00:19
Шестеро людей постраждали в ДТП на Луганщині
00:09
Дитина та жінка постраждали під час обстрілу у Донецьку
22:46
Головні події в окупації 23 грудня
22:30
Байден підписав рекордно велику допомогу Україні в рамках бюджету США
Всі новини
ВІДЕО
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
23 грудня, 17:52
У ресторані Донецька поранено екс-голову «Роскосмосу» Рогозіна та «прем'єра ДНР»
21 грудня, 23:46
Візит Зеленського до США та передача системи Patriot: усі подробиці
21 грудня, 19:30

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама