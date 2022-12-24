На Донеччині окупанти вели обстріли на чотирьох напрямках

Донецька область. Фото: ОВА

На Донеччині цієї ночі російські сили вели обстріли на різних ділянках фронту від Вугледара до Лиману. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Волноваському напрямку протягом доби періодично під артобстріли потрапляв Вугледар.



На Донецькому напрямку зафіксовано численні обстріли Мар'їнської громади, особливо — Мар'їнки.



На Горлівському напрямку пошкоджено один будинок у Торецьку. Також були обстріли біля Роздолівки, Яковлівки та Бахмутського Соледарської громади.



На Лисичанському напрямку зруйновано два будинки: у Торському Лиманської громади та в Переїзному Званівської громади.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло двоє мирних жителів, п'ятеро людей поранено.



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